Директор Дягилевской ТЭЦ сообщил о продлении ремонтных работ на теплотрассе

Из-за увеличенного объема работ их окончание перенесли на 23:00.

Директор Дягилевской ТЭЦ сообщил о продлении ремонтных работ на теплотрассе. Об этом написала мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Сергей Корочкин сообщил, что ремонтные работы на теплотрассе завершаются. Из-за увеличенного объема работ их окончание перенесли на 23:00, после чего в пострадавшие дома дадут отопление и горячую воду.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы закончат к 21:00. Мэр Елена Сорокина рассказала о ходе аварийный работ.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.

Прокуратура и следственный комитет организовали проверку.