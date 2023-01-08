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В Совфеде назвали три цели США в конфликте на Украине
Сенатор Ковитиди заявила, что США осознают все риски для Украины, но, несмотря на это, идут на «ее очевидное уничтожение».

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что целями США в конфликте на Украине являются Россия, Евросоюз и сама Украина. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«В спровоцированной США на Украине войне против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС», — сказала сенатор.

По ее словам, США осознают все риски для Украины, но, несмотря на это, идут на «ее очевидное уничтожение».

Ковитиди также заявила, что Евросоюз, по мнению США, должен обанкротиться, а Россия истощиться и ослабнуть «в череде навязанных США военных конфликтов». Она добавила, что все европейцы и члены НАТО — «жалкие винтики в большой разваливающейся машине».

Сенатор считает, что в Европе и США начинается переосмысление «дутой» роли Североатлантического альянса, «осознание разрушительной и деградирующей роли НАТО в европейской системе безопасности».

Ковитиди отметила, что подтверждением является Майкла Догерти в National Review, в которой американский журналист пишет о том, что украинский конфликт «не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода расстройства внутри НАТО и в наших представлениях о НАТО».