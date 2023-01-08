В Рязанской области простились с погибшим во время СВО младшим сержантом Георгием Бурджалиани
В Сасове Рязанской области простились младшим сержантом Георгием Бурджалиани, военнослужащим военной части 91701, погибшим в ходе специальной военной операции.
Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей.
С погибшим простились родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, администрации Сасова, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.