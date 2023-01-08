В рождественский сочельник жители Шацкого района засняли гало

Чаще всего подобное явление проявляется в морозную погоду, когда свет отражается от кристаллов льда, взвешенных в атмосфере.

Жители населенных пунктов Шацкого района засняли гало — оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Снимки опубликовали в группе «Шацк» «ВКонтакте».

Как отметили авторы снимков, явление удалось увидеть 6 января — в рождественский сочельник. Гало засняли жители нескольких населенных пунктов.

Отметим, чаще всего подобное явление проявляется в морозную погоду, когда свет отражается от кристаллов льда, взвешенных в атмосфере.

Напомним, из-за морозов в Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности.