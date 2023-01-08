В небе над Новомичуринском засняли световые столбы
Местная жительница увидела природное явление после резкого понижения температуры воздуха.
В Новомичуринске в небе над ГРЭС засняли световые столбы. Об этом пишет ИД «Пресса».
Местная жительница увидела природное явление после резкого понижения температуры воздуха.
«Ночью был сильный мороз. Кроме того, увидела рядом с Рязанской ГРЭС световые столбы. Они были разными по цвету, уходили высоко в небо», — рассказала автор снимка.
Она отметила, что световые столбы образовались благодаря изморози, отражающей свет от фонарей.
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