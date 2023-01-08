В Москве мужчина убил мать и сестру, после чего застрелился

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

На юго-западе Москвы мужчина убил своих мать и сестру, после поджег квартиру и застрелился. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Огонь возник в квартире на 14 этаже одного из домов на улице Дмитрия Ульянова после громкого хлопка и охватил 20 квадратов. В квартире, где произошло возгорание, нашли трех человек с огнестрельными ранениями. На месте также обнаружили канистру с воспламеняющейся жидкостью.

Пожарные спасли четырех человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».