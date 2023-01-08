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В Крыму заявили о возможном смещении границ спецоперации на запад
Глава парламента Крыма заявил, что граница, на которой должна остановиться Россия, может быть смещена западнее от той, «которая виделась первоначально».

Глава парламента Крыма заявил, что граница проведения спецоперации может сместиться на запад. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам политика, по мере развития конфликта с западом граница, на которой должна остановиться Россия, может быть смещена западнее от той, «которая виделась первоначально».

«Скажем, мы не можем оставить на поругание сатанистам святыни Киева, не имеем права допустить геноцид и культурную или лучше сказать — бескультурную ассимиляцию русских на Украине, обязаны добиться твердых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать», — сказал Константинов.

По его словам, границы понадобится отодвинуть далеко на запад для достижения этих целей.