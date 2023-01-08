Умер сценарист Алексей Слаповский
Незадолго сценариста госпитализировали в реанимацию городского центра пульмонологии с поражением легких.
В Москве в возрасте 65 лет умер писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский. Об этом пишет «
Друг покойного, режиссер Алексей Рудаков сообщил в соцсети, что Слаповский скончался 8 января в 8 утра.
По его словам, незадолго сценариста госпитализировали в реанимацию городского центра пульмонологии с поражением легких.
Слаповский работал над сценариями сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», а также фильма «Ирония судьбы. Продолжение».