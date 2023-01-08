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Спецслужбы Украины вскрыли могилы в Харьковской области для антироссийской провокации

В Минобороны заявили, что спецслужбы Украины подготовили в Харьковской области масштабную провокацию, для чего вскрыли могилы на нескольких кладбищах. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что спецслужбы Украины подготовили «масштабную антироссийскую провокацию, направленную на дискредитацию ВС РФ и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений».

По информации Минобороны, в канун православного Рождества представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины вскрыли могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие по естественным причинам в период с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

Тела дополнительно обезобразили и сбросили в «подготовленные „ямы“ на окраинах указанных поселений для создания фальшивой „доказательной базы“ якобы „пыток“ и „расстрелов“ мирного населения российскими военнослужащими».

В сообщении Минобороны отмечается, что представители спецслужб и правоохранительных органов фотографируют и фиксируют на видео тела умерщих в присутствии фальшивых «понятых» имитируют работу «судмедэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», — заявили в ведомстве.