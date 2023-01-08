Минобороны объявило об «операции возмездия» за удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны отметили, что был нанесен удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Минобороны России объявило о проведении «операции возмездия» за удар, ранее нанесенный украинскими военными по месту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой народной республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», — отмечается в сообщении.

В Минобороны отметили, что был нанесен удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и было уничтожено более 600 украинских военнослужащих.

В ночь на 1 января 2023 года ВСУ нанесли удар по зданию в Макеевке, где размещались российские военные. По данным Минобороны, в результате попадания ракет, выпущенных из комплексов HIMARS, погибли 89 военнослужащих.