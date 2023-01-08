Экономист рассказал, когда начнется рост цен на сезонные продукты в России

Директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что в России с февраля начнется рост цен на сезонные продукты. Об этом он сообщил Ura.ru .

Специалист заявил, что до февраля включительно удастся в овощехранилищах удержать российскую продукцию, после чего пойдет импорт и повысятся цены.

Экономист объяснил, что откат цен произойдет уже к лету. С июня цены начнут падать, поскольку начнут продавать отечественный урожай.

«Продукты питания, это не санкционный товар в данном случае. По крайней мере, с теми дружественными странами. А для нас продукты питания поставляют Азербайджан, Турция, Марокко, Эквадор», — сказал Остапкович.