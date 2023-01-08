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Белоруссия анонсировала двухнедельные военные учения с российской авиацией
8 января в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил ВС РФ.

С 16 января по 1 февраль в Белоруссии начнутся летно-тактические учения, в которых поучаствуют ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что уже 8 января в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил ВС РФ. «Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси», — говорится в сообщении Минобороны республики.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения.