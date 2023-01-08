Андрей Оришкевич рассказал о новом проекте «Зеленого сада» в интервью РЗН. инфо

Во второй половине 2022 года компания «Зеленый Сад» вынесла на суд горожан и экспертов проект средней жилой застройки в Борках. О необычном для Рязани проекте управляющий директор компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал в интервью РЗН. инфо.

Застройщик предложил использовать для строительства территорию бывшего шпалозавода. «Зеленому саду» необходимо выполнить ряд обязательных процедур, начиная с экспертизы грунта, а потом очистки. Жители Борок проект поддержали, против выступил ряд активистов, которые утверждали, что застройка закроет вид на рязанский кремль.

Проект представили на общественных слушаниях, где его одобрили, мэр подписала соответствующие разрешения. Однако на этом история не закончена — за действиями строительной компании на шпалозаводе следят контролирующие органы.

О том, как появился этот проект, кто и как проводит экспертизы грунта — читайте в спецпроекте РЗН. инфо «Итоги года».