Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-14°
Пнд, 09
-15°
Втр, 10
-15°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70 / 75 07/01 08:02
Нал. EUR 70 / 75 07/01 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 2023 20:04
1 791
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
5 086
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
8 884
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
7 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Андрей Оришкевич рассказал о новом проекте «Зеленого сада» в интервью РЗН. инфо

Во второй половине 2022 года компания «Зеленый Сад» вынесла на суд горожан и экспертов проект средней жилой застройки в Борках. О необычном для Рязани проекте управляющий директор компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал в интервью РЗН. инфо.

Застройщик предложил использовать для строительства территорию бывшего шпалозавода. «Зеленому саду» необходимо выполнить ряд обязательных процедур, начиная с экспертизы грунта, а потом очистки. Жители Борок проект поддержали, против выступил ряд активистов, которые утверждали, что застройка закроет вид на рязанский кремль.

Проект представили на общественных слушаниях, где его одобрили, мэр подписала соответствующие разрешения. Однако на этом история не закончена — за действиями строительной компании на шпалозаводе следят контролирующие органы.

О том, как появился этот проект, кто и как проводит экспертизы грунта — читайте в спецпроекте РЗН. инфо «Итоги года».