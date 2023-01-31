Зарезавшего отчима в Сасове подростка отправили под домашний арест

Сообщается, что подросток находится под домашним арестом в понедельника, 30 января.

Суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве отчима в Сасове. Об этом во вторник, 31 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Сообщается, что подросток находится под домашним арестом в понедельника, 30 января.

Напомним, трагедия случилась 28 января 2023 года. Между матерью подростка и его отчимом произошел конфликт, во время которого пьяный мужчина поднял руку на супругу. Сын заступился за мать и ударил несколько раз отчима ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».