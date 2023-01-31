Во Владимирской области суд приговорил мобилизованного к году колонии за самовольную поездку домой

Вместо поездки на полигон для прохождения учений, мужчина уехал на десять дней домой.

Во Владимирской области суд приговорил мобилизованного к году колонии за самовольную поездку домой. Об этом пишет «Аргументы и факты — Владимир».

Мужчину призвали 15 октября. Он проходил службу по контракту в должности повара. Для прохождения обучения его направили на полигон в Пакино Ковровского района, но вместо прибытия в подразделение, он незаметно ушел на остановку и уехал на десять дней домой в Кольчугинский район.

Когда он узнал, что его ищут, добровольно приехал в военную комендатуру Коврова.

Свою вину мобилизованный полностью признал. Суд не нашел уважительных причин для самовольного оставления места службы и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении.