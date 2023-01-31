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Депутат Роман Вереин прокомментировал «Вид сбоку» свое выступление перед школьниками

Депутат касимовской гордумы Роман Вереин прокомментировал свое выступление перед школьниками. Об этом во вторник, 31 января, с ним пообщался «Вид сбоку».

По словам Вереина, то, что его слова вызовут такой резонанс — просто «попало под настроение в обществе».

«Мы выполняем свою работу, у нас душа болит за судьбу страны, за подрастающее поколение, давим на болевые точки. А резонанс, он бывает под настроение в обществе — если бы, допустим, перед Новым годом или 1 января это вышло, никто бы и внимания не обратил. То есть это непредсказуемая реакция», — сказал депутат.

Он также добавил, что неоднократно поднимал вопрос «вымирания населения», спорта, культурно-массовой работы, однако на это никто не обращал внимания. Вереин уверен, что проблема алкоголизма и невозможность выбора дальнейшего пути существует и все это приводит к плачевным результатам.

«Мы постоянно говорим, что проблема существует — алкоголизм, наркомания, невозможность выбора дальнейшего пути. А это все приводит к плачевным результатам. А почему приводит? Потому что вовремя не оказалось рядом человека, который поговорил бы по-мужски, вот в чем дело. Это вот хорошо орать, ругаться, называть человека идиотом, когда это мимо тебя проходит. А когда сделать ничего не можешь? Ведь они родителей, бабушек, дедушек не слушаются», — сказал депутат.

Роман Вереин также заявил, что ему самому знакома ситуация со школьниками, так как он сам «этими вещами переболел». Он привел статистику, что десять лет назад в Касимове было 38 тысяч человек, а на сегодняшний день — 28 тысяч. При этом депутат признал, что его слова в некоторой степени стали реакцией на поведение молодых людей в зале.

«Не с меня это пошло, а руководители хозяйств обратили внимание на нигилистические высказывания. И „куда мы попали“, „старперы“, „чмошники“. Один начнет из молодежи, а другие уходят в такой негатив, и нужно вводить ограничительные меры. Мы ничьих прав не нарушали, лично я никого не оскорблял. Но я получил в свой адрес такие „эпитеты“, что мои слова выглядят мягкими и пушистыми по сравнению с ними», — сказал он.

Ранее депутат Касимовской думы Роман Вереин напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». Соответствующее видео с напутствием он выложил у себя на странице «ВКонтакте». Позже в рязанском КПРФ отреагировали на ситуацию. Касимовская госдума запланировала заседание по этому инциденту.