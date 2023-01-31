В Рыбном осудили жителя Татарстана за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

32-летний мужчина пытался продать 247 граммов кокаина и более двух килограммов синтетического наркотика — производного N-метилэфедрона.

В Рыбном осудили жителя Татарстана за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила районная прокуратура.

32-летний житель Республики Татарстан пытался продать 247 граммов кокаина и более двух килограммов синтетического наркотика — производного N-метилэфедрона.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту г части 4 статьи 228.1 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере»).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы колонии строгого режима, а также штраф в 300 тысяч рублей.

Помимо этого суд конфисковал у мужчины телефон и автомобиль, использовавшиеся при совершении преступления.