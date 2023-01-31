Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 31
-2°
Срд, 01
-2°
Чтв, 02
-2°
ЦБ USD 70.52 0.93 01/02
ЦБ EUR 76.3 0.52 01/02
Нал. USD 70.5 / 76.35 31/01 17:30
Нал. EUR 76.1 / 78.39 31/01 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
Вчера 11:55
1 642
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
3 369
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
6 160
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
10 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рыбном осудили жителя Татарстана за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере
32-летний мужчина пытался продать 247 граммов кокаина и более двух килограммов синтетического наркотика — производного N-метилэфедрона.

В Рыбном осудили жителя Татарстана за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила районная прокуратура.

32-летний житель Республики Татарстан пытался продать 247 граммов кокаина и более двух килограммов синтетического наркотика — производного N-метилэфедрона.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту г части 4 статьи 228.1 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере»).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы колонии строгого режима, а также штраф в 300 тысяч рублей.

Помимо этого суд конфисковал у мужчины телефон и автомобиль, использовавшиеся при совершении преступления.