В Рыбном осудили жителя Татарстана за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом
32-летний житель Республики Татарстан пытался продать 247 граммов кокаина и более двух килограммов синтетического наркотика — производного N-метилэфедрона.
Действия злоумышленника пресекли сотрудники регионального УФСБ.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту г части 4 статьи 228.1 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере»).
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы колонии строгого режима, а также штраф в 300 тысяч рублей.
Помимо этого суд конфисковал у мужчины телефон и автомобиль, использовавшиеся при совершении преступления.