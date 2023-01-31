В Рыбном иностранца осудили за угон автомобиля в пьяном виде

По дороге его пытались остановить сотрудники ДПС, получившие ориентировку, но водитель проигнорировал требования.

В Рыбном иностранца осудили за угон автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе рыбновской районной прокуратуры.

23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел ключи в замке зажигания Chevrolet Aveo. Машина принадлежала его знакомому. Мужчина сел в автомобиль и поехал в Рязань.

По дороге его пытались остановить сотрудники ДПС, получившие ориентировку, но водитель проигнорировал требования.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Суд признал иностранца виновным и назначил наказание: десять месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения его также привлекли к административной ответственности.