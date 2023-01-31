В рязанском театре кукол стартовал всероссийский проект «ТеатровИдение»

В рамках проекта на базе рязанского театра кукол создали первый в стране творческо-технологический центр «ТеатровИдение». 31 января и 1 февраля пройдет запись первого в истории проекта спектакля «И НАКАЗАНIЕ» режиссера Олега Жюгжды.

Во вторник, 31 января, в рязанском театре кукол стартовал всероссийский проект «ТеатровИдение», направленный на объединение театрального искусства и современных технологий. Создатели проекта пообщались с рязанскими журналистами.

В рамках проекта на базе рязанского театра кукол создали первый в стране творческо-технологический центр «ТеатровИдение». 31 января и 1 февраля пройдет запись первого в истории проекта спектакля «И НАКАЗАНIЕ» режиссера Олега Жюгжды.

Руководитель «ТеатровИдение» Юрий Гаврилов рассказал, что в проекте его команда, состоящая из 12-15 человек, хочет научить, как можно большее количество людей, создавать качественный театральный видеоконтент.

«Мы хотим научить регионы качественной съемке для того, чтобы минимально терялось художественное качество и чтобы зрителю было интересно смотреть, чувствовать сопричастность. Этот проект для специалистов, которые занимаются видеопроцессом. Мы с командой хотим создать в каждом регионе творческо-технологический центр, где люди будут получать опыт от профессионалов своего дела. Чем больше у нас будет людей способных качественно снимать и понимать, что такое качество, тем лучше будет интернет-пространство», — отметил Гаврилов.

Также руководитель проекта подчеркнул, что для начала они решили создать шесть творческо-технологических центров, где обучат специалистов качественной съемке спектаклей, а на следующем этапе уже охватят все регионы страны. Режиссер записи Александр Смирнов добавил, что в процессе съемок проходит обучение такие специалисты, как: режиссеры интернет-трансляций, операторы, звуковики, монтажеры. А также в рамках проекта предусмотрены тематические мастер-классы для театральных менеджеров и юристов.

«Самое тяжелое в моей работе — снять так, чтобы не перечеркнуть всю театральную условность и окунуть зрителя в историю спектакля. Этому мы и попробуем научить. Если говорить с технической точки, то для двухдневной съемки мы используем всего пять камер и столько же операторов, которыми я буду управлять во время спектакля. Всего 32 слушателя, которые будут следить за моей работой в операторской. Скорее всего у меня не получится во время съемки комментировать свои действия, поэтому весь процесс разберем с ними на следующий день», — рассказал Александр Смирнов.

Директор кукольного театра Константин Кириллов добавил к словам создателей проекта, что постановку «И НАКАЗАНIЕ» они выбрали сами, так как именно с него их театр вернулся к выпуску вечерних спектаклей и возвращению взрослого зрителя.

«Это проект уникальный и крайне необходимый для театров, так как все мы уходим в цифру. Мы не погружаемся туда полностью, потому что театр искусство живое, но для нас важно, чтобы все спектакли были сохранены. Но нужны не просто записи, а правильно переданная через цифру эмоция и нерв. Только классные режиссеры и операторы, которые в паре с режиссером, создавшим спектакль, художником и артистами вместе могут приблизиться к правильной эмоциональной подаче и зрительскому отклику. Мы же не только снимаем спектакль, но еще и привлекаем всех специалистов, кто работает в театральном направлении. И у нас сегодня в качестве слушателей представлены сотрудники всех театров города, коллеги с телекомпаний. Мы собираем пул профессионалов которые дадут нам возможность сделать очень серьезный шаг в нашем регионе по тому, как правильно через цифру подавать тот или иной спектакль в театре», — рассказал Константин Кириллов.

А также директор театра отметил, что спектакль разноплановый: есть живой план, куклы-марионетки и планшетные, есть тени, используется видеопроекция и «именно поэтому с точки зрения съемки это будет очень интересно изучить».