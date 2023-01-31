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В рязанском КПРФ отреагировали на слова депутата о школьниках, которые будут «валяться на помойке»
Ранее такие слова в своем выступлении перед школьниками сказал депутат Касимовской думы Роман Вереин.

Руководитель фракции КПРФ в рязанской облдуме Денис Сидоров прокомментировал РЗН. инфо обращение депутата Касимовской думы Романа Вереина, который предсказал плачевное будущее школьникам.

По словам Сидорова, в Рязанской области много экономических проблем и о том, в каком состоянии пребывает большинство рязанцев, хорошо сказано в ролике Вереина.

«Но здесь палка о двух концах. Роман Вереин говорил о личной заинтересованности школьников в успехе. Сделал это эпатажно, но, думаю, успешно. Нельзя судить о выступлении, вырывая слова из контекста. Каждый депутат должен мотивировать молодежь на активность, что и сделал Вереин», — прокомментировал первый секретарь рязанского областного отделения КПРФ.

Денис Сидоров также подчеркнул, что от сидевшей в зале молодежи зависит многое.

«Это уже практически взрослые люди и нам необходимо призывать молодежь быть хозяевами России и своей жизни, а не сторонними наблюдателями. В противном случае они действительно останутся без работы и без будущего», — отметил руководитель фракции КПРФ.

Напомним, ранее депутат Касимовской думы Роман Вереин напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». Соответствующее видео с напутствием он выложил у себя на странице «ВКонтакте».