В Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения подвели итоги 2022 года

Основные результаты работы рязанского Профсоюза работников здравоохранения РФ всегда отражаются в показателях роста профсоюзного членства, правозащитной деятельности, результатах работы в сфере охраны труда, в развивающейся информационной работе и работе с молодежью.

Во вторник, 31 января, под председательством Шамбазовой Натальи Сергеевны состоялось заседание президиума Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ , посвященное итогам деятельности за 2022 год и планам на 2023 год.

Основные результаты работы рязанского Профсоюза работников здравоохранения РФ всегда отражаются в показателях роста профсоюзного членства, правозащитной деятельности, результатах работы в сфере охраны труда, в развивающейся информационной работе и работе с молодежью.

«Нам удалось сохранить уровень профсоюзного членства среди работающих и общую численность организации. Быть членом профсоюза должно стать потребностью каждого работающего в отрасли здравоохранения. Профсоюз — это не только гарантия правовой или материальной поддержки. Это — показатель гражданской позиции и общности в коллективе», — такими словами председатель открыла заседание.

Члены президиума рассмотрели отчеты о деятельности Профсоюза, основанные на активности областного комитета Профсоюза и первичных профсоюзных организаций. Отметили высокое общественное признание результативности правозащитных мероприятий областного комитета Профсоюза, экономическая эффективность которых составила почти три млн рублей.

В рамках повестки дня участники заседания рассмотрели итоги работы в области охраны труда как системы мер предотвращения травматизма на производстве, профилактики профессиональных заболеваний. Только в этом году технической инспекцией труда Профсоюза проведено 70 проверок соблюдения охраны труда в медицинских организациях, выявлено свыше 80 нарушений, работодателям выдано 50 представлений о нарушении законодательства.

Кроме того, президиум рассмотрел актуальный вопрос развития информационной составляющей работы Рязанской областной организации, а именно расширения присутствия Профсоюза в социальных сетях для оперативного информирования членов Профсоюза об изменениях в законодательстве, льготах и гарантиях медицинским работникам, иных мерах поддержки.

Член президиума, главный врач ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8» Миров Александр Игоревич обозначил важность этой работы: «Цена профсоюзной помощи может быть очень высока — мы живем в сложное время и люди должны чувствовать поддержку. В рутине дел надо рассказывать о профсоюзной работе».

Вся история существования профсоюзного движения является подтверждением того, что Профсоюз никогда не оставался в стороне от социальных трудностей. Именно сейчас профсоюзными активистами организаций отрасли здравоохранения Рязани и Рязанской области идет сбор гуманитарной помощи бойцам, участвующим в СВО. Президиум Рязанской областной организации принял решение осуществить закупку медицинских приборов, лекарств и средств первой необходимости для отправки в зону СВО.