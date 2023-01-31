В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 41 процент

54,4% из заболевших составили дети.

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 41 процент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 6 814 случая заболевания — это 62,8 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 41,2%.

54,4% из заболевших составили дети.

Среди вирусов преобладали вирус гриппа В, а также вирус гриппа, А (H1N1) и, А (H2N3). Из респираторных вирусов негриппозной этиологии — аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

В ведомстве напомнили, что грипп может вызвать серьезные осложнения у детей, пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями. Речь идет о таких осложнениях как пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.