Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 31
-2°
Срд, 01
-2°
Чтв, 02
-2°
ЦБ USD 70.52 0.93 01/02
ЦБ EUR 76.3 0.52 01/02
Нал. USD 70.5 / 76.35 31/01 17:30
Нал. EUR 76.1 / 78.39 31/01 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
Вчера 11:55
1 561
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
3 300
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
6 082
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
10 215
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 41 процент
54,4% из заболевших составили дети.

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 41 процент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 6 814 случая заболевания — это 62,8 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 41,2%.

54,4% из заболевших составили дети.

Среди вирусов преобладали вирус гриппа В, а также вирус гриппа, А (H1N1) и, А (H2N3). Из респираторных вирусов негриппозной этиологии — аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

В ведомстве напомнили, что грипп может вызвать серьезные осложнения у детей, пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями. Речь идет о таких осложнениях как пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.