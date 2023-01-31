В Рязанской области возбудили уголовное дело против водителя, сбившего насмерть пенсионерку и скрывшегося с места ДТП

Авария произошла вечером 27 января в селе Троица Спасского района.

В Рязанской области возбудили уголовное дело против водителя, сбившего насмерть пенсионерку и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла вечером 27 января в селе Троица Спасского района. 50-летний мужчина за рулем Lada Granta наехал на 75-летнюю местную жительницу. После этого он скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей. Женщину доставили в ОКБ, где она умерла от полученных травм.

Позже очевидец сообщил в полицию фрагмент номера машины и ее местонахождение. Оперативники установили владельца.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водителю грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Проводится расследование.