В Рязанской области пропал 29-летний Вальдемар Ндосса

Мужчина 1993 года рождения пропал 22 января в Рязани. С тех пор его местоположение неизвестно.

В Рязанской области пропал 29-летний Вальдемар Ндосса. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина 1993 года рождения пропал 22 января в Рязани. С тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет в темную куртку, черные джинсы, классические черные туфли.

Всех, кому известно о пропавшем, попросили позвонить по номерам телефона: 8 800 700 54 52 или 112.