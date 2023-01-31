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В Рязани нетрезвый водитель врезался в припаркованные автомобили
Его задержали сотрудники ППС.

В Рязани патрульные полицейские задержали нетрезвого водителя, который врезался в припаркованные автомобили. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Днем сотрудники патрульно-постовой службы получили сообщение, что на улице Мервинской нетрезвый мужчина сел за руль легковушки. Прибыв на место, оперативники узнали от очевидцев, что житель дома на своем автомобиле Hyundai двигался по двору и врезался в два припаркованных автомобиля. После этого он покинул место ДТП, предварительно припарковав свою машину.

36-летнего мужчину задержали недалеко от места происшествия. К дальнейшему разбирательству подключились сотрудники ДПС Госавтоинспекции.

Алкотестер показал 0,561 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.