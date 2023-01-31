В Рязани на улице Чкалова иномарка сбила девятилетнего мальчика

Авария произошла в понедельник, 30 января, в 18:50 около дома № 24.

В Рязани на улице Чкалова иномарка сбила девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 30 января, в 18:50 около дома № 24.

53-летний житель Рязани на Audi наехал на девятилетнего ребенка. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.