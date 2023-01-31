В Пентагоне заявили о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

В США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. Об этом во вторник, 31 января, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле, передает «Лайф».

Он добавил, что приверженность США защите Республики по-прежнему «несокрушима». Также министр выразил мнение, что действия Северной Кореи делают нестабильной ситуацию в регионе.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — заявил министр.