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В Минтруде предложили увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных
Поправки касаются закона «О противодействии коррупции». Они затронут государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, ФСИН и следкома, а также МВД и противопожарной службы.

В Минтруде предложили увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок в закон «О противодействии коррупции».

В ведомстве предложили возложить на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. В документе уточняется, что если начальник знал о конфликте интересов, но не принял меры, «он подлежит увольнению в связи с утратой доверия».

Поправки прошли межведомственное согласование и внесены в правительство. Они затронут государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, ФСИН и следкома, а также МВД и противопожарной службы.

Согласно документу, сотрудники должны сообщать руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Руководитель, в свою очередь, должен принять меры по предотвращению конфликта или при отсутствии полномочий сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу.

Также в Минтруде отметили, что уведомление о возникновении личной заинтересованности нужно установить указом президента. А в общественном совете при ведомстве подчеркнули, что в трудовой кодекс надо также внести изменения, чтобы раскрыть понятие «непосредственный руководитель».