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В Крыму с 1 апреля начнут выдавать земельные участки для участников СВО
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, участники СВО получат документы на земельные участки около моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах региона.

В Крыму с 1 апреля начнут выдавать земельные участки для участников СВО. Об этом во вторник, 31 января, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, участники СВО получат документы на земельные участки около моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах региона. Процедура оформления и выдачи документов начнется уже с 1 апреля.

«Работа по межеванию земельных участков для участников СВО будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнётся 1 апреля», сказал он.

Глава Крыма добавил, что территории обеспечат необходимой инфраструктурой.