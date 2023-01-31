В Крыму с 1 апреля начнут выдавать земельные участки для участников СВО
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, участники СВО получат документы на земельные участки около моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах региона.
В Крыму с 1 апреля начнут выдавать земельные участки для участников СВО. Об этом во вторник, 31 января,
По его словам, участники СВО получат документы на земельные участки около моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах региона. Процедура оформления и выдачи документов начнется уже с 1 апреля.
«Работа по межеванию земельных участков для участников СВО будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнётся 1 апреля», — сказал он.
Глава Крыма добавил, что территории обеспечат необходимой инфраструктурой.