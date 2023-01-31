В Красноярском крае мать задушила пакетом сына и сбросила тело в подвал

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Красноярском крае мать задушила пакетом сына и сбросила тело в подвал. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Инцидент произошел в селе Бражное Канского района. 42-летняя женщина испытывала к 22-летнему сыну личную неприязнь из-за того, что он часто выпивал. По версии следствия, ночью 20 января она дождалась, когда мужчина уснул, надела ему на голову пакет и задушила. После этого его тело женщина сбросила в подвал соседнего нежилого дома на улице Пролетарской.

Через несколько дней, 24 января, женщина позвонила дочери и сказала, что ее брат умер. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в подвале.

Мать убитого задержали, ее заключили под стражу.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).