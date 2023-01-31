В касимовской гордуме рассмотрят инцидент с неэтичным поведением депутата перед школьниками

Заседание комиссии по депутатской этике состоится 2 февраля.

В гордуме Касимова рассмотрят инцидент с неэтичным выступлением депутата перед школьниками. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Заседание комиссии по депутатской этике состоится 2 февраля.

«Выступление депутата Касимовской городской думы 8-го созыва Вереина Романа Георгиевича на профориентационном мероприятии будет рассмотрено на заседании постоянной комиссии по депутатской этике на предмет соответствия правилам депутатской этики Касимовской городской думы», — сказали в гордуме.

Ранее депутат Касимовской думы Роман Вереин напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». Соответствующее видео с напутствием он выложил у себя на странице «ВКонтакте». Позже в рязанском КПРФ отреагировали на ситуацию.