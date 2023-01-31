В Иркутске пьяный мужчина зарезал приятелей и расчленил их

В Иркутске пьяный мужчина зарезал приятелей и расчленил их. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство РИА ФАН.

Установлено, что обвиняемый 24-летний местный житель распивал спиртное в квартире 57-летнего знакомого. Между ними разгорелась ссора, из-за чего молодой человек нанес ножом мужчине смертельные ранения. Также злоумышленник убил 86-летнюю мать жертвы, которая стала свидетелем.

Тогда обвиняемый расчленил тела убитых, упаковал останки в пакеты и спрятал их в своем гараже.

В настоящее время мужчина задержан.