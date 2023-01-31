В Екатеринбурге трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку в детском саду и погибла

Во время прогулки в детском саду, девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Когда она попыталась высвободиться, зацепилась шарфом.

В Екатеринбурге трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку в детском саду и погибла. Об это во вторник, 31 января, пишет Е1.ru.

Инцидент произошел 25 января. Во время прогулки в детском саду, девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Когда она попыталась высвободиться, зацепилась шарфом.

Воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка. Когда ее нашли, вызвали скорую помощь.

Спустя несколько дней девочка скончалась в больнице.