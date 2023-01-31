В Белоруссии началась штабная тренировка войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства

В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», говорится в сообщении Минобороны республики.

В Белоруссии началась совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

В ходе нее представители Белоруссии и России отработают принятие решения на применение региональной группировки войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. В течение недели представители военных ведомств Москвы и Минка будут отрабатывать вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

В белорусском военном ведомстве проинформировали о том, что этот комплекс является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза — 2023», которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.