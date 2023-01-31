В Александро-Невском районе мужчина чуть не убил жену топором из-за отказа оплатить коммуналку

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В Александро-Невском районе мужчина чуть не убил жену топором из-за отказа оплатить коммуналку. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

27-летний местный житель предложил своей жене оплатить счета за коммунальные услуги, но та отказалась. После этого между супругами возник конфликт. Женщина заявила что вызовет полицию, на что мужчина взял лежавший на стеллаже топор и замахнулся на нее, угрожая убить.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.