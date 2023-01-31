Рязанские спортсмены завоевали медали единых игр специальной Олимпиады 2023 года

В этом году впервые в мире соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта прошли в рамках одного турнира.

Соревнования проходил с 21 по 27 января в Казани. В них приняли участие более 2 000 специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь. В этом году впервые в мире соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта прошли в рамках одного турнира. Рязанскую делегацию возглавляла Надежда Абдуллина.

Рязанские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по плаванию. Они тренируются в СШОР «ЦСК» под руководством Лиляны Станиной. Георгий Абдуллин стал первым на дистанции 100 метров брассом, а также занял третье место на дистанции 400 метров вольным стилем. Николай Кнутов победил в комплексном плавании на дистанции 100 метров и занял третье место на спине на дистанции 50 метров. Рустам Балагардашов занял третье место на дистанции 50 метров вольным стилем и третье место на дистанции 50 метров на спине. Михаил Станин завоевал бронзовые медали на дистанции 50 метров брассом и на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

В соревнованиях по бегу на снегоступах Сергей Жиглов занял третье место на дистанции 100 метров, а Максим Атляузов — третье место на дистанции 200 метров. Третье место в эстафете 4*400 метров заняли Анатолий Макаров и Максим Атляузов в команде со спортсменами из Иркутской области и Республики Дагестан. Первое место в эстафете 4*100 метров заняли Сергей Жеглов и Земфира Борисова в команде со спортсменами из Челябинской области.

В настольном теннисе второе место занял Александр Крючков (тренер — Сергей Анисимов), третье место — Олег Ниешко, а также Оксана Крючкова. Смешанные пары — Шорина Евгения и Крючков Александр взяли — первое место, Крючкова Оксана и Ниешко Олег — второе место. В парных соревнованиях среди женщин Шорина Евгения и Крючкова Оксана завоевали третье место. Тренер — Виктор Пуртов. Сопровождающий тренер — Валентина Меркулова.

В соревнованиях по мини-футболу среди юношей рязанская команда в составе Николая Дунина, Олега Ермошина, Алексея Жукова, Александра Леонова, Игоря Сямина, Виктора Тютючкина заняла первое место. Тренер — Алексей Петухов.

Ранее в соревнованиях по теннису Рязанскую область представили братья Алексей и Сергей Макаровы (тренер — Евгений Сафонов). Первое место в одиночных соревнованиях занял Сергей Макаров, второе место — Алексей Макаров. В парных соревнованиях Сергей и Алексей Макаровы заняли третье место.

В соревнованиях по флорболу рязанцы стали бронзовыми призерами. Команда выступает во втором дивизионе.