Рязанских водителей предупредили о рейдах

Рязанцам напомнили, что пешеходный переход — место повышенной опасности, где пересекаются транспортные средства и пешеходы.

Рязанские полицейские анонсировали рейд «Пешеходный переход». Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции будут пресекать нарушения ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Рязанцам напомнили, что пешеходный переход — место повышенной опасности, где пересекаются транспортные средства и пешеходы.

Чтобы снизить риски ДТП с участием пешеходов, водителям напомнили, что надо быть внимательным при подъезде к переходу, не превышать скорость, включать ближний свет фар даже в светлое время суток, следить за наличием стеклоомывателя в бачке и чистотой фар и стекол.

Ранее сообщалось, что на улице Чкалова на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка.