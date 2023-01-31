Рязанцам напомнили о налоговом вычете за занятия спортом

Налоговый вычет предусмотрен за занятия в организациях, которые вошли в специальный перечень. В Рязанской области в списке более 50 спортивных учреждений.

Рязанцам напомнили о налоговом вычете за занятия спортом. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Налоговый вычет предусмотрен за занятия в организациях, которые вошли в специальный перечень. В Рязанской области в списке более 50 спортивных учреждений, ознакомиться с ним можно по ссылке: https://vk.cc/ckNlsx

Оформить вычет могут те, кто в 2022 году оплатил физкультурно-оздоровительные услуги из специального перечня правительства, из документов понадобятся договор и чек. Оплата может быть как для себя, так и для своих детей до 18 лет или до 24 лет, если ребенок учится очно.

Сумма социального налогового вычета, в которую входит вычет за занятия спортом — 120 000 рублей в год. Это значит, что максимум можно вернуть из бюджета 15 600 рублей.

Вернуть НДФЛ можно двумя способами: через работодателя и через налоговую.