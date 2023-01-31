Российские войска закрепились на отбитых у ВСУ территориях в Запорожской области

Российские войска закрепились на отбитых у ВСУ территориях в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он пояснил, что речь идет о территориях, с которых украинские войска выбили за неделю. На всех рубежах выстроили новую линию обороны.

«Идет обработка позиций противника: активно работает авиация, чувствуется присутствие на фронте нашей РСЗО „Торнадо-С“. Я напомню, этот вид вооружения превосходит американскую РСЗО HIMARS по точности», — сказал он.

По словам Рогова, в настоящее время российские силы ведут огонь по позициям ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Чаривном. «Это три основных направления, на которых чаще всего наносятся удары», — указал глава движения.

Он напомнил, что в январе российские силы в ходе наступательных действий в Запорожской области взяли под контроль девять населенных пунктов, которые ранее удерживали ВСУ.