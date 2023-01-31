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В регионах России с «желтым» уровнем опасности начнут досматривать машины
Речь идет об автомобилях пересекающих границы субъектов, где установлен уровень террористической опасности.

В регионах России с «желтым» уровнем опасности начнут досматривать машины. Соответствующий указ Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об автомобилях пересекающих границы субъектов, где установлен уровень террористической опасности. Их будут досматривать для обнаружения оружия и взрывчатки.

Также согласно документу отменяется временное ограничение на установления режима террористической угрозы — ранее его могли установить максимум на 15 суток. Теперь решение о его введении становится бессрочным и действует до его отмены.