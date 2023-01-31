«Приговор «сшит белыми нитками». Экс-мэр Рязани Карабасов вновь выступил на прениях сторон

Во вторник, 31 января, в рязанском областном суде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о детской площадке экс-мэра Сергея Карабасова. На нем коллегия судей рассмотрела прения сторон.

Во вторник, 31 января, в рязанском областном суде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о детской площадке экс-мэра Сергея Карабасова. На нем коллегия судей рассмотрела прения сторон.

На заседании не было представителя администрации города. Мэрия уведомила суд о том, что участвовать в прениях не планирует и попросила рассмотреть дело без ее участия.

Перед началом прений сторон адвокат Эдуард Видакас попросил приобщить к материалам дела новость рязанского интернет-издания. В ней содержалась информация о появлении детской площадки на территории рязанского кремля 18 сентября 2017 года. Все участники дела поддержали ходатайство, судебная коллегия приобщила его к материалам дела.

Первой выступила защита Карабасова. Юристы сообщили, что велика вероятность, что подсудимые могут «вновь оказаться в местах лишения свободы». Они попросили суд внимательно отнестись к апелляционным жалобам и к тому, что неоднократно высказывала защита.

Адвокаты также напомнили, что в обвинении есть ошибки, опечатки и неточности, наличие которых достигает критической точки.

Защитник Сергей Крюков высказался, что дело о детской площадке нельзя считать преступлением.

«На мой взгляд состава преступления не может быть, потому что у нас, в принципе, известный факт, что работы предпринимателей с муниципальными образованиями и государственными органами часто зарегулированы очень жесткими отношениями. Они достаточно прозрачны с одной стороны, а с другой — каждая из сторон идет на некоторые уловки, чтобы данные обязательства были исполнены. Мы можем говорить здесь о каких-либо нарушениях, потому что контракт был действительно не выполнен, но считать это преступлением, тем более из разряда хищение, довольно трудно», — заявил адвокат Сергей Крюков.

Юрист добавил, что не понимает, почему потерпевшей стороной до сих пор считается администрация города. По его словам, самостоятельным юридическим лицом и распорядителем денег является управление ЖКХ, которое действовало в интересах собственника муниципального образования.

«Сложилась некая практика, когда привлекается мэрия, как будто отвечает за все. Но в данном случае это уголовное дело касается реальных сроков лишения свободы. Мы должны разобраться во всех тонкостях и дать правовую оценку всем обстоятельствам дела. Мэрия фактически не являлась участником сделки. Мы не можем говорить об ущербе именно администрации города. К тому же, он фактически не нанесен, так как площадка поставлена», — заключил он.

Сергей Карабасов тоже выступил на прениях. Он завил, что считает приговор суда незаконным.

«Он противоречит постановлениям пленума Верховного суда, и не отвечает основным принципам правосудия. Приговор сшит „белыми нитками“ и уже, к сожалению, вошел в историю Рязани. Уголовное дело появилось после нашего сознательного оговора перед президентом страны. В начале следствие пыталось нас обвинить в мошенничестве. В итоге, органы следствия установили, что контракт исполнен, оборудование установлено. И если были установлены нарушения, то они решаются путем взыскания штрафных санкций с подрядчика. И по своей сути не образуют состава уголовного преступления. Однако, задержание всех обвиняемых не позволило следствию признать свои ошибки», — рассказал экс-мэр.

По его словам, благоустройство Лесопарка проводилось по итогам общегородского рейтингового голосования от 18 марта 2018 года.

В рамках благоустройства Лесопарка было заключено около десяти контрактов на выполнение работ. Среди них был рассматриваемый контракт на установку детской площадки.

Экс-мэр отметил, что его исполнителями являлись самостоятельные управления администрации города, которые отвечали за заключение контрактов и их реализацию.

«Я не касался заключения и исполнения контрактов. Приговор советского суда для меня и многих людей является непонятным и незаконным, потому что он так и не ответил на вопрос, какое отношение к исполнению контрактов имею я и какие незаконные действия совершил. Надуманность и нелепость обвинения против нас очевидна. Прошу приговор отменить. Уголовное дело в отношении нас прекратить. Другого разумного решения в этой нелепой ситуации нет», — заключил Карабасов.

С последним словом также выступил бывший начальник управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорь Ковалев. По его словам, приговор был вынесен с нарушениями, а следствие не смогло предоставить доказательств вины.

Ковалев подробно рассказал о допущенных ошибках и нестыковках в материале уголовного дела.

«Вывод суда о причиненном ущербе не основан на материалах дела и судебного разбирательства и является не достоверным. Учитывая вышеуказанные нарушения кодекса, приговор не может быть законным», — подчеркнул он.

Вторая часть прений сторон назначена на 15 февраля.