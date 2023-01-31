Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Недвижимость.

Согласно новому постановлению, кредиты на жилье по льготной программе стали доступны сотрудникам от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет. Раньше льготные условия действовали только для сотрудников аккредитованных IT-компаний, которые получают налоговые льготы Теперь льготная ипотека доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний. В России их около 20 тысяч, их перечень размещен на сайте госуслуг.

Также смягчили требования к зарплате и стажу работы. Для Москвы минимальный уровень заработной платы остается прежним — 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ, для городов-миллионников он снижается до 120 тысяч рублей, а в остальных регионах — до 70 тысяч рублей.

Работать в аккредитованной IT-компании после получения кредита нужно будет минимум пять лет, предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки, и если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трех, как это было раньше.