Полицейские ищут очевидцев ДТП в Клепиковском районе

Тогда в ДТП пострадали четыре человека, среди которых были девяти и шестилетние дети.

Полицейские ищут очевидцев ДТП в Клепиковском районе между двумя легковушками. Информация об этом во вторник, 30 января, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 5 января 2023 года, примерно в 16:15 на 166-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе. Там 33-летний мужчина на автомобиле Dodge Caliber SX не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mazda, которым управлял 35-летний мужчина.

Пострадали пассажиры первого автомобиля: 31-летняя, 9-летний, 6-летний и 9-летний пассажиры. Их госпитализировали.

Всех, кто располагает информацией по факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.