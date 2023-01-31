В Ряжском районе обнаружили труп 66-летней женщины, пропавшей 26 ноября

По предварительным данным, женщина неудачно упала, а подняться не смогла. Борясь за жизнь, пострадавшая завернулась в куртку, чтобы сохранить тепло, но это помогло ей ненадолго.

В Ряжском районе обнаружили труп 66-летней местной жительницы, пропавшей 26 ноября. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «КП-Рязань».

Труп нашли 28 января на берегу реки Хупты волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера», прибывшие для прочесывания местности по просьбе полиции.

«Я сначала увидела торчащий из-под снега ботинок. Подошла поближе и разглядела торчащую из него кость. С дугой стороны была еле различимая кисть», — рассказала волонтер ПСО «Мещера».

Прибывшая на место опергруппа нашла в одежде погибшей карту лояльности магазина, телефон и ключи от квартиры, которые подошли к месту жительства пропавшей. По предварительной информации, женщина неудачно упала и не смогла подняться. Она завернулась в куртку в надежде на помощь, но погибла.

Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователи установят точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.