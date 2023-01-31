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По всей территории Украины зазвучала воздушная тревога
Тревога начала звучать в промежутке с 12.15 до 12.19.

По всей территории Украины зазвучала воздушная тревога. Об этом во вторник, 31 января, сообщило РИА Новости.

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации тревога начала звучать в промежутке с 12.15 до 12.19 (по московскому времени).

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, за которым по оценке российских властей стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины звучит каждый день, иногда по всей стране.