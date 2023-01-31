Оставившую антивоенную надпись в туалете рязанку отследили по камерам

Женщину, которая оставила надпись, оскорбляющую ВС России, отследили по камерам. Об этом во вторник, 31 января, сообщил Telegram-канал Baza.

Камера, установленная в коридоре ТЦ «Кротберс», захватывала часть туалета и объектив был направлен прямо на дверь. Судя по ролику, когда рязанка зашла в кабинку, надписи не было. А когда она вышла, снизу листка А4 появилась другая надпись.

Напомним, инцидент произошел в Касимове 28 января. Теперь злоумышленнице грозит штраф до 50 тысяч рублей.