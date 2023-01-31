На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент

бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал объявить Зеленскому импичмент за нарушение конституции.

На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент. Об этом рассказал на своем YouTube-канале бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости .

Политик отметил, что действия нынешнего президента Владимира Зеленского нарушают конституцию: он «разгромил» конституционный суд и незаконно отстранил от власти его главу.

По словам Соскина, Зеленский также нарушит пятую статью конституции и узурпировал власть, не сообщая достоверной информации о потерях ВСУ.

Также он напомнил, что президент принял закон о медиа, который «уничтожает свободу слова внутри страны». Кроме того, на Украине действует закон, запрещающий мужчинам выезжать за границу, что, помимо прочего, ограничивает права и свободы этой категории граждан.

Исходя из вышеперечисленного, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент за нарушение конституции.