На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент. Об этом рассказал на своем YouTube-канале бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет
Политик отметил, что действия нынешнего президента Владимира Зеленского нарушают конституцию: он «разгромил» конституционный суд и незаконно отстранил от власти его главу.
По словам Соскина, Зеленский также нарушит пятую статью конституции и узурпировал власть, не сообщая достоверной информации о потерях ВСУ.
Также он напомнил, что президент принял закон о медиа, который «уничтожает свободу слова внутри страны». Кроме того, на Украине действует закон, запрещающий мужчинам выезжать за границу, что, помимо прочего, ограничивает права и свободы этой категории граждан.
Исходя из вышеперечисленного, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент за нарушение конституции.