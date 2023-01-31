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На рязанку завели административное дело за надпись, оскорбляющую ВС РФ
44-летняя жительница Касимова оставила оскорбляющую надпись в кабинке туалета в ТЦ «Кротберс».

На рязанку завели административное дело за надпись, оскорбляющую ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел в Касимове 28 января. 44-летняя местная жительница оставила оскорбляющую надпись в кабинке туалета в ТЦ «Кротберс». Ее задержали через два дня.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию. НА злоумышленницу составили административный протокол и направили его в суд. Рязанке грозит штраф до 50 тысяч рублей.