Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат
Соцвыплаты проиндексируют на 11,9% с 1 февраля.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соцвыплаты проиндексируют на 11,9% с 1 февраля. Индексация коснется пособий, компенсаций и выплат, в том числе и семейных.
«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.