Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат

Соцвыплаты проиндексируют на 11,9% с 1 февраля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соцвыплаты проиндексируют на 11,9% с 1 февраля. Индексация коснется пособий, компенсаций и выплат, в том числе и семейных.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.