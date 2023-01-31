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Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат
Соцвыплаты проиндексируют на 11,9% с 1 февраля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соцвыплаты проиндексируют на 11,9% с 1 февраля. Индексация коснется пособий, компенсаций и выплат, в том числе и семейных.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.