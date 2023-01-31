Малков: «Работу по освещению городских улиц надо продолжать»

Глава региона также поручил вице-губернатору Артему Бранову контролировать вопрос с выделением субсидии в размере 200 млн рублей городу на софинансирование второго этапа контракта. Главе администрации Рязани Елене Сорокиной — включить в план работ участок на проезде Яблочкова.

Губернатор Павел Малков обсудил с мэром города Еленой Сорокиной ситуацию с уличным освещением в Рязани. Отчет главы города губернатор заслушал на заседании регионального правительства.

Елена Сорокина сообщила, что в рамках первого этапа контракта работы завершены: подрядчики заменили почти 15 тысяч светильников, установили 16 шкафов управления, смонтировали дополнительные 200 элементов сети наружного освещения. В настоящее время началась процедура приемки выполненных работ. Подрядная организация устраняет выявленные замечания.

В рамках второго этапа подрядчик заменит в Рязани более 320 км электропроводов, в том числе и на проезде Яблочкова. В настоящее время прорабатывается вопрос с финансированием проекта, который для этого участка уже разработан.

«Ситуация с уличным освещением в Рязани изменилась, стало намного лучше. Точно так же видно, что и недоработок пока хватает. Есть вопросы по участкам, где смонтированы новые светильники, и по участкам, которые пока не охвачены. Работы по сетям наружного освещения надо продолжать», — сказал Малков.

Глава региона также поручил вице-губернатору Артему Бранову контролировать вопрос с выделением субсидии в размере 200 млн рублей городу на софинансирование второго этапа контракта. Главе администрации Рязани Елене Сорокиной — включить в план работ участок на проезде Яблочкова.

В комментарии журналистам губернатор уже после заседания уточнил, что в рамках второго этапа установят еще четыре тысячи светильников

«Думаю, что к концу года мы уже по всему городу вопрос с уличным освещением закроем. Останутся, конечно, небольшие территории, которые потребуется дополнительно освещать. Но это уже точечная работа», — отметил глава региона.